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Дубінський відреагував на виключення з керівного складу "Слуги народу"

Неділя, 14 березня 2021, 13:39

Нардеп Олександр Дубінський після усунення з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" назвав ініціаторів такого рішення "аферистами і шахраями" і звернувся до президента Володимира Зеленського.

Джерело: повідомлення Дубінського у Facebook

Деталі: Під час конференції осередку партії "Слуга народу" у неділю Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги Народу". Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Дубінського з партії.

Водночас Дубінський назвав такі рішення "шахрайськими та аферистичними схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії. Також він у своїх соцмережах виклав відео "альтенративного" недільного засідання, на якому був присутній разом з трьома однодумцями.

Окремо Дубінський поставив питання Зеленському, чи погоджував той зміну керівництва Київської обласної організації партії "Слуга народу".

Українська правда
Теми: ДубінськийСлуга народуЗеленський


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