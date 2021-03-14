Дубінського зняли з посади голови київського обласного осередку "Слуги народу"

Нардеп Олександр Дубінський, що потрапив під санкції США і був виключений з фракції "Слуга народу", більше не є головою Київської обласної організації "Слуги народу".

Джерело: Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі УП

Деталі: Під час конференції осередку партії "Слуга народу", що відбулася у неділю, Олександра Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили.

У суботу ввечері розпорядження про скликання такої конференції видав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на вимогу колег, що представляють Київщину.

Замість Дубінського місцеву організацію очолив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Андрій Мотовиловець.

Нагадаємо: Київська обласна організація партії "Слуга народу" заявила про неприпустимість входження Олександра Дубінського в керівний орган СН - Національну раду громад. Саме як глава обласного осередку він потрапив туди після з'їзду в суботу.

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