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Дубинский отреагировал на исключение из руководящего состава "Слуги народа"

Воскресенье, 14 марта 2021, 13:39

Нардеп Александр Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" назвал инициаторов такого решения "аферистами и мошенниками" и обратился к президенту Владимиру Зеленскогому.

Источник: сообщение Дубинского в Facebook

Детали: Во время конференции ячейки партии "Слуга народа" в воскресенье Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы. Вместо него руководителем облорганизации Киевщины отныне будет Андрей Мотовиловец.

Члены организации считают, что в созданный Национальный совет громад не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа". Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии.

В то же время Дубинский назвал такие решения "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии. Также он в своих соцсетях опубликовал видео "альтенративного" заседание, на котором присутствовал вместе с тремя единомышленниками.

Отдельно Дубинский поставил вопрос Зеленскому, согласовывал ли тот смену руководства Киевской областной организации партии "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ДубинскийСлуга народаЗеленский


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