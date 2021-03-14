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У Криму майже висохло велике прісноводне озеро

Неділя, 14 березня 2021, 14:57

В окупованому Росією Криму озеро Бугаз поблизу Судака суттєво обміліло і опинилося на межі зникнення.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова

Деталі: Джеппаров 13 березня оглянув водний об'єкт і розповів, що озеро стабільно втрачає рівень води і незабаром може повністю висохнути. За його словами, причиною обміління Бугазу є надмірнє використання підземних вод.

Пряма мова: "Право на сприятливе навколишнє середовище – одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце – озеро Бугаз – яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод.

Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму".

Обміліле озеро Бугаз
Обміліле озеро Бугаз

Довідка: Слово "бугаз" у тюркських мовах означає горло, горловина, проток. За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, частково поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.

Раніше озеро Бугаз мало такий вигляд:

Озеро Бугаз
Озеро Бугаз

Нагадаємо: В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

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Теми: Кримводаокупація


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