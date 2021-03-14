Рада може наступного тижня скасувати перехід на літній час

Верховна Рада зможе 19 березня розглянути у другому читанні законопроєкт щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні.

Джерело: заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу.

Це означає, що вже у п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту".

Що передувало: Верховна Рада 3 березня підтримала у першому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час.

У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що у разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Раніше Підласа пояснювала, що у разі, якщо Рада встигне прийняти законопроєкт в цілому до 25 березня 2021 року, депутати виключать дану норму з фінального тексту документа, і він набуде чинності відразу ж після опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Отже, в Україні більше не буде необхідності переводити годинник на літній час, який цього року має настати 28 березня.

Разом з тим, як відзначала парламентарій, якщо ж виникнуть будь-які труднощі, і Рада не встигне проголосувати за ухвалення відповідного закону, то "ми ще двічі переведемо годинники, але 25 жовтня – в останній раз".