Рада может на следующей неделе отменить переход на летнее время

Верховная Рада сможет 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Источник: заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду.

Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента".

Что предшествовало: Верховная Рада 3 марта поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Раньше Пидласа объясняла, что в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, депутаты исключат данную норму из финального текста документа, и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта.

Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности, и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".