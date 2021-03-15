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Ще одна країна заблокувала додаток Clubhouse

Понеділок, 15 березня 2021, 01:39

Влада Оману заблокувала додаток Clubhouse, активісти вважають такий крок обмеженням свободи слова.

Джерело: Reuters

Деталі: Орган регулювання телекомунікацій країни заявив, що додаток Clubhouse заборонили через "відсутність належного дозволу".

Деякі активісти сприйняли такий крок влади як подальше запровадження цензури в державі Перської затоки.

Передісторія:

  • У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.
  • Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

Теми: Омансоцмережі


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