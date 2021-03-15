Ще одна країна заблокувала додаток Clubhouse
Понеділок, 15 березня 2021, 00:39
Влада Оману заблокувала додаток Clubhouse, активісти вважають такий крок обмеженням свободи слова.
Джерело: Reuters
Деталі: Орган регулювання телекомунікацій країни заявив, що додаток Clubhouse заборонили через "відсутність належного дозволу".
Деякі активісти сприйняли такий крок влади як подальше запровадження цензури в державі Перської затоки.
Передісторія:
- У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.
- Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.