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Ще одна країна заблокувала додаток Clubhouse

Понеділок, 15 березня 2021, 00:39
Ще одна країна заблокувала додаток Clubhouse

Влада Оману заблокувала додаток Clubhouse, активісти вважають такий крок обмеженням свободи слова.

Джерело: Reuters

Деталі: Орган регулювання телекомунікацій країни заявив, що додаток Clubhouse заборонили через "відсутність належного дозволу".

Деякі активісти сприйняли такий крок влади як подальше запровадження цензури в державі Перської затоки.

Передісторія:

  • У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.
  • Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

"Українська правда" у Threads

Теми: Омансоцмережі
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