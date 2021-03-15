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Еще одна страна заблокировала приложение Clubhouse

Понедельник, 15 марта 2021, 00:39
Еще одна страна заблокировала приложение Clubhouse

Власти Омана заблокировала приложение Clubhouse, активисты считают такой шаг ограничением свободы слова.

Источник: Reuters

Детали: Орган регулирования телекоммуникаций страны заявил, что приложение Clubhouse запретили из-за "отсутствия надлежащего разрешения".

Некоторые активисты восприняли такой шаг власти как дальнейшее введение цензуры в государстве Персидского залива.

Предыстория:

  • В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.
  • Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество пользователей возросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.

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Темы: Омансоцсети
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