Еще одна страна заблокировала приложение Clubhouse
Понедельник, 15 марта 2021, 01:39
Власти Омана заблокировала приложение Clubhouse, активисты считают такой шаг ограничением свободы слова.
Источник: Reuters
Детали: Орган регулирования телекоммуникаций страны заявил, что приложение Clubhouse запретили из-за "отсутствия надлежащего разрешения".
Некоторые активисты восприняли такой шаг власти как дальнейшее введение цензуры в государстве Персидского залива.
Предыстория:
- В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.
- Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество пользователей возросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.