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У Криму знайшли "винних" у водній блокаді півострова

Понеділок, 15 березня 2021, 03:41
У Криму знайшли винних у водній блокаді півострова

Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Джерело: РосЗМІ "РИА Новости"

Пряма мова: "Водну блокаду ми розцінюємо як спробу геноциду і фізичного знищення людей.

За її організацією стоять колишні кримські політики і бізнесмени, які після возз'єднання Криму з Росією втекли в Україну. Це Андрій Сенченко, а також лідери визнаної екстремістською і забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу" Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв".

Деталі: Крім того, за словами Константинова, відповідальність лежить на президентах України - Петрові Порошенку, "з чиєї згоди все було зроблено, і Володимирові Зеленському, який продовжує розпочатий курс варварського ставлення до кримчан".

Передісторія:

  • Росія окупувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.
  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціявода
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