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В Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова

Понедельник, 15 марта 2021, 04:41

Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Источник: РосЗМИ "РИА Новости"

Прямая речь: "Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей.

За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев".

Детали: Кроме того, по словам Константинова, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Предыстория:

  • Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконным и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
  • Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Сначала РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.
  • В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Темы: Крымоккупациявода


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