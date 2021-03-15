Україна залишається у світових лідерах за інфікуванням COVID
За минулу добу у світі діагностували майже 364 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 9 місце у світі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували більше 44 тисяч нових інфікувань, у США – майже 37 тисяч випадків, в Індії – понад 26 тисяч.
Окрім того, понад 26 тисяч хворих зареєстрували у Франції, а в Італії – понад 21 тисячу нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Туреччина.
Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
Померли за добу 5 774 особи, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 99 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 21 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 664 954 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- Протягом суботи, 13 березня, в країні виявили 9012 нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 145 людей.