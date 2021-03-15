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Україна залишається у світових лідерах за інфікуванням COVID

Понеділок, 15 березня 2021, 05:34

За минулу добу у світі діагностували майже 364 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 9 місце у світі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували більше 44 тисяч нових інфікувань, у США – майже 37 тисяч випадків, в Індії – понад 26 тисяч.

Окрім того, понад 26 тисяч хворих зареєстрували у Франції, а в Італії – понад 21 тисячу нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Туреччина.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

 

Померли за добу 5 774 особи, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 99 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 664 954 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом суботи, 13 березня, в країні виявили 9012 нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 145 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус


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