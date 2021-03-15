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Украина остается в мировых лидерах по инфицированию COVID

Понедельник, 15 марта 2021, 05:34

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 364 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии, Украина занимает 9 место в мире.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 44 тысяч новых заражений, в США - почти 37 тысяч случаев, в Индии - более 26 тысяч.

Кроме того, более 26 000 больных зарегистрировали во Франции, а в Италии - более 21 000 новых случаев. Далее в по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Турция.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Умерли за сутки 5 774 человека, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 99 млн человек. Сейчас насчитывается около 21 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 664 954 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В течение субботы, 13 марта, в стране обнаружили 9 012 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 145 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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