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6,8 тисячі випадків COVID підтвердили в неділю, на Житомирщині найбільше   

Понеділок, 15 березня 2021, 08:19
Українська правда

У неділю 14 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 792 особам, госпіталізували 2 497 осіб, померли 130 хворих, одужала 3 491 особа.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 326 дітей та  109 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Київ уже традиційно в неділю випадає з п'ятірки регіонів України з найбільшою кількістю випадків за добу: 14 березня у столиці підтвердили 313 випадків коронавірусної хвороби, місто опинилося на 11 місці після Одеської (407), Чернівецької (396), Харківської (373), Івано-Франківської (330) та Хмельницької (329) областей.

Тестувань за останню добу зробили 27 598, зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007 осіб, померли 28 433 пацієнтів. 

Нагадаємо: Станом на 14 березня Україна серед країн світу займала 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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