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6,8 тысячи случаев COVID подтвердили в воскресенье, на Житомирщине больше всего

Понедельник, 15 марта 2021, 08:19
Украинская правда

В воскресенье 14 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 6792 лицам, госпитализировали 2497 человек, умерли 130 больных, выздоровела 3491 человек;

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых заболевших – 326 детей и 109 медработников.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Киев уже традиционно в воскресенье выпадает из пятерки регионов Украины с наибольшим количеством случаев за сутки: 14 марта в столице подтвердили 313 случаев коронавирусной болезни, город оказался на 11 месте после Одесской (407), Черновицкой (396), Харьковской (373), Ивано-Франковской (330) и Хмельницкой (329) областей.

Тестирований за последние сутки сделали 27 598, в том числе методом ПЦР – 17 338, методом ИФА – 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7024.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 467 548 человек, выздоровели 1 226 007 человек, умерли 28 433 пациентов.

Напомним: По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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