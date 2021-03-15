Зеленський невідкладно хоче "діджиталізувати" кримінальний процес
Понеділок, 15 березня 2021, 11:48
Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону, що прирівняє статуси паперових та електронних документів у кримінальному процесі.
Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента
Деталі: Президент передбачає, що в результаті ухвалення цих змін спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.
Дослівно: "Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.
Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.
Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них".
Передісторія:
- 1 березня Зеленський пообіцяв створити в Україні суд у смартфоні, який дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.