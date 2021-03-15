Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський невідкладно хоче "діджиталізувати" кримінальний процес

Понеділок, 15 березня 2021, 11:48

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону, що прирівняє статуси паперових та електронних документів у кримінальному процесі.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Президент передбачає, що в результаті ухвалення цих змін спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.

Дослівно: "Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.

Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.

Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них".

Передісторія:

  • 1 березня Зеленський пообіцяв створити в Україні суд у смартфоні, який дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: