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Зеленський невідкладно хоче "діджиталізувати" кримінальний процес

Понеділок, 15 березня 2021, 12:48

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону, що прирівняє статуси паперових та електронних документів у кримінальному процесі.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Президент передбачає, що в результаті ухвалення цих змін спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.

Дослівно: "Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.

Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.

Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них".

Передісторія:

  • 1 березня Зеленський пообіцяв створити в Україні суд у смартфоні, який дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Теми: Зеленськийсуд


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