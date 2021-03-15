Зеленський невідкладно хоче "діджиталізувати" кримінальний процес

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону, що прирівняє статуси паперових та електронних документів у кримінальному процесі.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Президент передбачає, що в результаті ухвалення цих змін спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.

Дослівно: "Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.

Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.

Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них".

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