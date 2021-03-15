Зеленский безотлагательно хочет "диджитализировать" уголовный процесс
Понедельник, 15 марта 2021, 12:48
Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который приравнивает статусы бумажных и электронных документов в уголовном процессе.
Источник: сообщения на сайте Офиса президента
Детали: Президент предполагает, что в результате принятия этих изменений упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.
Дословно: "Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.
В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.
Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним".
Предыстория:
- 1 марта Зеленский пообещал создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.
Украинская правда