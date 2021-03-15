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Зеленский безотлагательно хочет "диджитализировать" уголовный процесс

Понедельник, 15 марта 2021, 11:48

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который приравнивает статусы бумажных и электронных документов в уголовном процессе.

Источник: сообщения на сайте Офиса президента

Детали: Президент предполагает, что в результате принятия этих изменений упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

Дословно: "Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним".

Предыстория:

  • 1 марта Зеленский пообещал создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсуд
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