Зеленский безотлагательно хочет "диджитализировать" уголовный процесс

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который приравнивает статусы бумажных и электронных документов в уголовном процессе.

Источник: сообщения на сайте Офиса президента

Детали: Президент предполагает, что в результате принятия этих изменений упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

Дословно: "Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним".

Предыстория: