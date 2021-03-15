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На апаратах ШВЛ найбільша кількість хворих від початку пандемії COVID-19

Понеділок, 15 березня 2021, 13:11
На апаратах ШВЛ найбільша кількість хворих від початку пандемії COVID-19

Президенту Володимиру Зеленському доповіли про негативну динаміку захворювання на коронавірус - в Україні наразі задіяна найбільша кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії.

Джерело: Офіс президента, селекторна нарада під керівництвом Зеленського

Деталі: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19.

Зокрема, ще кілька тижнів тому була заповнена третина місць, а  зараз – майже половина: 2 212 із 4 694.

Крім того, задіяних апаратів ШВЛ наразі 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

За словами Шмигаля, заповненість лікарняних ліжок "підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності".

Очільник уряду зазначив, що на Івано-Франківщині ситуація стабілізувалася після запровадження "червоної" зони, хоча область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994.

Загалом, за офіційними даними, в Україні наразі 213 тисяч активних хворих на коронавірус.

Зеленський заявив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76% і шанси на зараження все одно залишаються: "лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки".

Президент закликав носити маски та дотримуватися дистанції і після першої вакцинації.

Йому повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків. До того ж тяжких випадків не зафіксовано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Станом на 14 березня Україна серед країн світу займала 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
  • Наразі в Україні 4 області перебувають у "червоній" зоні за показниками захворювання на коронавірус. У цих областях не працює залізничний транспорт. На Франківщині розгорнули мобільні госпіталі біля районних лікарень.
  • У владі погіршення ситуації з коронавірусом називають "третьою хвилею" і не виключають нового локдауну. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019вакцинація
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