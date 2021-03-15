Президент Володимир Зеленський розповів, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%, тому варто носити маски та дотримуватися дистанції і після вакцинації.

Джерело: Офіс президента, селекторна нарада під керівництвом Зеленського

Пряма мова: "Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються.

І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває".

Деталі: У МОЗ Зеленському повідомили, що побічні ефекти на вакцинацію виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19: 2 212 із 4 694.

Задіяних апаратів ШВЛ наразі 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.