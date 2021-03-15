Президенту Володимиру Зеленському доповіли про негативну динаміку захворювання на коронавірус - в Україні наразі задіяна найбільша кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії.

Джерело: Офіс президента, селекторна нарада під керівництвом Зеленського

Деталі: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19.

Зокрема, ще кілька тижнів тому була заповнена третина місць, а зараз – майже половина: 2 212 із 4 694.

Крім того, задіяних апаратів ШВЛ наразі 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

За словами Шмигаля, заповненість лікарняних ліжок "підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності".

Очільник уряду зазначив, що на Івано-Франківщині ситуація стабілізувалася після запровадження "червоної" зони, хоча область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994.

Загалом, за офіційними даними, в Україні наразі 213 тисяч активних хворих на коронавірус.

Зеленський заявив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76% і шанси на зараження все одно залишаються: "лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки".

Президент закликав носити маски та дотримуватися дистанції і після першої вакцинації.

Йому повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків. До того ж тяжких випадків не зафіксовано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: