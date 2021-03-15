На аппаратах ИВЛ наибольшее количество заболевших с начала пандемии COVID-19
Президенту Владимиру Зеленскому доложили о негативной динамике заболевания на коронавирус - в Украине сейчас задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.
Источник: Офис президента, селекторное совещание под руководством Зеленского
Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными на COVID-19.
В частности, еще несколько недель назад была заполнена треть мест, а сейчас - почти половина: 2212 с 4694.
Кроме того, задействованы 1072 аппарата ИВЛ - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.
По словам Шмыгаля, заполненность больничных коек "подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости".
Глава правительства отметил, что на Ивано-Франковщине ситуация стабилизировалась после введения "красной" зоны, хотя область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994.
Всего, по официальным данным, в Украине сейчас 213 тысяч активных больных на коронавирус.
Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% и шансы на заражение все равно остаются: "только после второй дозы создается полная защита от этой опасности".
Президент призвал носить маски и соблюдать дистанцию и после первой вакцинации.
Ему сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев. К тому же, тяжелых случаев не зафиксировано.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.
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COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП
Напомним:
- По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
- Сейчас в Украине 4 области находятся в "красной" зоне по показателям заболевания коронавирус. В этих областях не работает железнодорожный транспорт. На Франковщине развернули мобильные госпитали у районных больниц.
- Во власти ухудшение ситуации с коронавирусом называют "третьей волной" и не исключают нового локдауна.