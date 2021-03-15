Президент Владимир Зеленский рассказал, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%, поэтому стоит носить маски и соблюдать дистанцию даже после вакцинации.

Источник: Офис президента, селекторное совещание под руководством Зеленского

Прямая речь: "Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются.

И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет".

Детали: В Минздраве Зеленскому сообщили, что побочные эффекты вакцинации проявляются только в 0,8% случаев. При этом тяжелых случаев не зафиксировано.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19: 2212 из 4694.

Задействованных аппаратов ИВЛ пока 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.