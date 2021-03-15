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На аппаратах ИВЛ наибольшее количество заболевших с начала пандемии COVID-19

Понедельник, 15 марта 2021, 13:11
На аппаратах ИВЛ наибольшее количество заболевших с начала пандемии COVID-19

Президенту Владимиру Зеленскому доложили о негативной динамике заболевания на коронавирус - в Украине сейчас задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.

Источник: Офис президента, селекторное совещание под руководством Зеленского

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными на COVID-19.

В частности, еще несколько недель назад была заполнена треть мест, а сейчас - почти половина: 2212 с 4694.

Кроме того, задействованы 1072 аппарата ИВЛ - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

По словам Шмыгаля, заполненность больничных коек "подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости".

Глава правительства отметил, что на Ивано-Франковщине ситуация стабилизировалась после введения "красной" зоны, хотя область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994.

Всего, по официальным данным, в Украине сейчас 213 тысяч активных больных на коронавирус.

Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% и шансы на заражение все равно остаются: "только после второй дозы создается полная защита от этой опасности".

Президент призвал носить маски и соблюдать дистанцию ​​и после первой вакцинации.

Ему сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев. К тому же, тяжелых случаев не зафиксировано.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
  • Сейчас в Украине 4 области находятся в "красной" зоне по показателям заболевания коронавирус. В этих областях не работает железнодорожный транспорт. На Франковщине развернули мобильные госпитали у районных больниц.
  • Во власти ухудшение ситуации с коронавирусом называют "третьей волной" и не исключают нового локдауна.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019вакцинация
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