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Молдова окончательно отказалась приютить судью Чауса - СМИ

Понедельник, 15 марта 2021, 15:15

Молдова отказала в предоставлении политического убежища скандально известному украинскому судье Николаю Чаусу, который находится в международном розыске.

Источник: "Интерфакс-Украина", который ссылается на молдавские СМИ

Детали: Сообщается, что соответствующее решение вынесла коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
  • В октябре 2017 года Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища, но Молдова его отклонила.
  • После этого он подал в суд на тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона.

Темы: судМолдова


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