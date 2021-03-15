Ракетні комплекси "Нептун" нарешті передали ВМС ЗСУ

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун" передали до складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Джерело: пресцентр Міноборони

Деталі: Ці комплекси виготовлено в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та державним київським конструкторським бюро "Луч".

Комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Пряма мова міністра оборони Андрія Тарана: "Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря".

Що передувало: Міноборони ще восени 2020 року заявляло, що до кінця року закупить береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун" і розставить їх вздовж узбережжя.