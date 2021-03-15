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Ракетные комплексы "Нептун" наконец переданы ВМС ВСУ

Понедельник, 15 марта 2021, 15:20

Опытные образцы украинскоого берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передали в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-центр Минобороны

Детали: Эти комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и государственным киевским конструкторским бюро "Луч".

 

Комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Прямая речь министра обороны Андрея Тарана: "Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря".

 

Что предшествовало: Минобороны еще осенью 2020 года заявляло, что до конца года закупит береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун" и расставит их вдоль побережья.

Украинская правда
Темы: оружиеармия


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