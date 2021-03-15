Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія назвала "Кримську платформу" нелегітимною і пригрозила учасникам

Понеділок, 15 березня 2021, 17:58
Росія назвала Кримську платформу нелегітимною і пригрозила учасникам

Росія назвала "нелегітимними" будь-які дії Києва щодо повернення собі контролю над півостровом Крим.

Джерело: коментар речниці російського МЗС РФ Марії Захарової

Деталі: Захарова заявила, що всі зусилля Києва в цьому напрямку є "нелегітимними" і не можуть сприйматися інакше, як "загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації". Вкотре в російському МЗС заявили, що київська влада "під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажають міжнародне право".

Вона начебто проводить "насильницьку українізацію", "заохочує неонацизм" і порушує права "російськомовних громадян".

Дослівно: "Ніякі "платформи" для обговорення фантомних болів Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення, прийняте на референдумі в 2014 році. Ніякі розмови про нібито порушення міжнародних норм не скасують їх законного права на самовизначення.

Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність".

Передісторія:

  • 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 
  • Про підтримку "Кримської платформи заявили США, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада.

"Українська правда" в Threads

Теми: КриманексіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: