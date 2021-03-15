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Росія назвала "Кримську платформу" нелегітимною і пригрозила учасникам

Понеділок, 15 березня 2021, 18:58

Росія назвала "нелегітимними" будь-які дії Києва щодо повернення собі контролю над півостровом Крим.

Джерело: коментар речниці російського МЗС РФ Марії Захарової

Деталі: Захарова заявила, що всі зусилля Києва в цьому напрямку є "нелегітимними" і не можуть сприйматися інакше, як "загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації". Вкотре в російському МЗС заявили, що київська влада "під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажають міжнародне право".

Вона начебто проводить "насильницьку українізацію", "заохочує неонацизм" і порушує права "російськомовних громадян".

Дослівно: "Ніякі "платформи" для обговорення фантомних болів Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення, прийняте на референдумі в 2014 році. Ніякі розмови про нібито порушення міжнародних норм не скасують їх законного права на самовизначення.

Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність".

Передісторія:

  • 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 
  • Про підтримку "Кримської платформи заявили США, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада.

Теми: КриманексіяРосія


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