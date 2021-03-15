Россия назвала "Крымскую платформу" нелегитимной и пригрозила участникам
Россия назвала "нелегитимными" любые действия Киева по возврату себе контроля над полуостровом Крым.
Источник: комментарий пресс-секретаря российского МИД РФ Марии Захаровой
Детали: Захарова заявила, что все усилия Киева в этом направлении "нелегитимны" и не могут восприниматься иначе, как "угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации". Снова в российском МИДе заявили, что киевская власть "под прикрытием своих западных кураторов бесстыдно пренебрегают международным правом".
Киев якобы проводит "насильственную украинизацию", "поощряет неонацизм" и нарушает права "русскоязычных граждан".
Дословно: "Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение.
Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
Предыстория:
- 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
- Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
- О поддержке "Крымской платформы" заявили США, Великобритания, Турция, Литва и Канада.