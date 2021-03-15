МЗС відповіло на статтю WP щодо відтермінування Байденом розмови із Зеленським

Очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів на редакційну колонку Washington Post про те, що адміністрація президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, очікуючи активних дій.

Джерело: коментар Кулеби, наданий УП

Пряма мова Кулеби: "Редакційна колегія WP, безсумнівно, має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події.

Було б глибоко помилково зводити всі українсько-американські відносини до однієї розмови лідерів наших держав. Факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США. Я провів телефонну розмову з державним секретарем США вже у перші тижні його перебування на посаді. Невдовзі після цього провели розмову і міністри оборони України та США. Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань.

Після цілої низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом. Лише за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити.

Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам.

Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад".

Що передувало: