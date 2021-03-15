МИД ответил на статью WP об отсрочке Байденом разговора с Зеленским

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ожидая активных действий.

Источник: комментарий Кулебы, предоставленный УП

Прямая речь Кулебы: "Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события.

Было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов.

После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить.

Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам.

Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов".

Что предшествовало: 23 февраля Кулеба заявлял, что министерство работает над организацией телефонного разговора между Зеленским и Байденом.

Ранее Кулеба утверждал, что беспокоиться из-за отсутствия контакта Зеленского и Байдена не стоит.

Сразу после инаугурации Джо Байдена 20 января посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что посольство работает над телефонным контактом президентов, и, по его мнению, "это будет достаточно быстро".