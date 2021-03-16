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COVID в Україні: 9,6 тисячі нових хворих, 2 тисячі госпіталізованих, 264 померлих  

Вівторок, 16 березня 2021, 08:16
УП

За добу 15 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 642 особам, госпіталізували 2 005 осіб, померли 264, одужали 6 202 особи.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків за останню добу зареєстрували у Львівській області (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Летальних випадків у понеділок найбільше зафіксували в Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях (по 20), у Києві (19), у Закарпатській і Миколаївській областях (по 17), у Житомирській і Дніпропетровській областях (по 16), у Вінницькій області (15).  

Серед нових хворих 474 дитини та 313 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 76 509, зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 477 190 осіб, із них одужали 1 232 209 осіб, померли 28 697 хворих.

Зараз коронавірус в Україні мають 216 284 особи. 

Нагадаємо: Станом на 15 березня Україна займала 11 місце за кількістю нових інфікувань на добу серед країн світу і 5 місце серед країн Європи.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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