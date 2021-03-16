COVID в Украине: 9,6 тысячи новых больных, 2 тысячи госпитализированных, 264 умерших

За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264, выздоровели 6 202 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировали во Львовской области (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Летальных случаев в понедельник больше всего зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях (по 20), в Киеве (19), в Закарпатской и Николаевской областях (по 17), в Житомирской и Днепропетровской областях (по 16), в Винницкой области (15).

Среди новых больных 474 ребенка и 313 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 76 509, в том числе методом ПЦР – 38 738, методом ИФА – 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 496.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 477 190 человек, из них выздоровели 1 232 209 человек, умерли 28 697 больных.

Сейчас коронавирус в Украине имеют 216 284 человека.

Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

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