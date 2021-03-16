Україна 5-та в Європі за темпами поширення COVID

За минулу добу у світі діагностували понад 336 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Бразилії та Індії, Україна займає 11 місце у світі та 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували більше 45 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 42 тисячі випадків, в Індії – понад 24 тисячі.

Окрім того, понад 15 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині та Італії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Росія.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

Померли за добу 6 545 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 97 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 671 776 смертей від COVID-19.

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