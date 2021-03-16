До річниці кримського "референдуму" у Києві протролили російських дипломатів
У ніч з 15 на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з’явились плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: Зокрема, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ та ФСБ.
На плакатах українською та російською написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна.
Аналогічні матеріали також розміщено біля біля дипломатичних представництв іноземних країн в місті Києві, а саме біля посольств: Киргизької Республіки, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.
Окрім того, на службових автівках росіян навіть знайшлось місце українському Тризубу.
Нагадаємо:
- 16 березня у вже окупованому Росією українському Криму розпочався так званий "референдум". Пізніше виявилось, що "за приєднання до Росії проголосували" 123% севастопольців.
- Україна та вся міжнародна спільнота не визнає як і результати "волевиявлення" під дулами автоматів, так і анексію Криму.