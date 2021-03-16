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До річниці кримського "референдуму" у Києві протролили російських дипломатів

Вівторок, 16 березня 2021, 08:23

У ніч з 15 на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з’явились плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах 

Деталі: Зокрема, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ та ФСБ. 

На плакатах українською та російською написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна. 

Російський дипломат визнає, що Крим - це Україна
Російський розвідник визнає, що Крим - це Україна
 
Російські дипломати "проявили солідарність" із Україною

Аналогічні матеріали також розміщено біля біля дипломатичних представництв іноземних країн в місті Києві, а саме біля посольств: Киргизької Республіки, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.

 
 

Окрім того, на службових автівках росіян навіть знайшлось місце українському Тризубу. 

 
 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: КримРосіяреферендум


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