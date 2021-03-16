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К годовщине крымского "референдума" в Киеве протроллили российских дипломатов

Вторник, 16 марта 2021, 08:23

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В частности, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

На плакатах на украинском и русском написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.

 
Российский разведчик признает, что Крым - это Украина
 
Российские дипломаты "проявили солидарность" с Украиной

Аналогичные материалы также размещены у у дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно у посольств: Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

 
 

Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже нашлось место украинскому Тризубу.

 
 

Напомним:

Украинская правда
Темы: КрымРосcияреферендум


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