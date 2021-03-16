К годовщине крымского "референдума" в Киеве протроллили российских дипломатов

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В частности, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

На плакатах на украинском и русском написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.

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Аналогичные материалы также размещены у у дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно у посольств: Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже нашлось место украинскому Тризубу.

Напомним: