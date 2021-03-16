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Назустріч новому конфлікту з Польщею: "Арену Львів" хочуть назвати на честь Бандери

Вівторок, 16 березня 2021, 13:07
Назустріч новому конфлікту з Польщею: Арену Львів хочуть назвати на честь Бандери

Депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Кабінету міністрів та Міністерства молоді та спорту щодо присвоєння "Арені Львів" імені Степана Бандери.

Про це повідомляє "Футбол 24", пише "Європейська правда".

Відповідне звернення під час сесії 16 березня підтримали 68 депутатів Львівської облради, ще 7 не голосували.

Остаточне рішення повинен прийняти Кабінет міністрів, оскільки стадіон, який приймав три матчі Євро-2012 та низку інших важливих міжнародних поєдинків, перебуває у державній власності, підкреслює видання.

Львівська обласна рада неодноразово пропонувала передати арену у власність територіальної громади, проте наразі безуспішно.

Нагадаємо, у березні в Тернополі місцеві депутати присвоїли місцевому стадіону ім'я головнокомандувача УПА Романа Шухевича, що вкрай жорстку реакцію Польщі, а також Ізраїлю.

Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом.

Інститут національної пам'яті Польщі висловив протест проти присвоєння стадіону у Тернополі імені Романа Шухевича. 

Рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

В МЗС України заявили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболісторіяПольща
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