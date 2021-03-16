Навстречу новому конфликту с Польшей: "Арену Львов" хотят назвать в честь Бандеры

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.

Об этом как сообщает "Футбол 24", пишет "Европейская правда".

Соответствующее обращение во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще 7 не голосовали.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров, поскольку стадион, который принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков, находится в государственной собственности, подчеркивает издание.

Львовский областной совет неоднократно предлагал передать арену в собственность территориальной общины, однако пока безуспешно.

Напомним, в марте в Тернополе местные депутаты присвоили местному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича, что вызвало крайне жесткую реакцию Польши, а также Израиля.

Польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от совместного проекта с городом.

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиона в Тернополе имени Романа Шухевича.

Решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.