Понад половина українців не планують робити щеплення проти COVID

51,5% українців заявляють, що вони не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня

Дослівно: "51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, 12% мають намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення).

16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися".

Деталі: Соціологи відзначають, що чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють небажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто планує вакцинуватися від COVID-19, 52% готові робити це лише за умови, що щеплення буде безкоштовним, 22,5% з – поміж них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. 21% не визначилися.

Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% серед тих, кому 60 і більше років).

Українці, які не мають наміру робити щеплення, пояснюють це тим, що вакцини, які застосовуються в Україні, на їхню думку, недостатньо ефективні чи безпечні. Водночас 45% тих, хто не має наміру вакцинуватися, заявили, що "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення.

27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% – тим, що вже перехворіли на коронавірус, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Обґрунтування відмови від щеплення недостатньою ефективністю чи недостатньою безпечністю вакцин найбільш поширене серед представників 18–29 років (54%).

Дослідження тривало з 5 по 9 березня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

Згідно з попередніми опитуваннями, 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.

Серед читачів "УП" 69,55% тих, хто взяли участь в опитуванні, мають намір робити щеплення, 22,82% – не мають. Ще майже 8% не змогли або відмовились відповісти на це питання.





