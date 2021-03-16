Более половины украинцев не планируют делать прививки против COVID
51,5% украинцев заявляют, что они не намерены делать прививки от коронавируса.
Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта
Дословно: "51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку).
16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились".
Детали: Социологи отмечают, что чем старше респонденты, тем чаще они выражают нежелание делать прививки (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет).
Среди тех, кто планирует вакцинироваться от COVID-19, 52% готовы делать это только при условии, что прививка будет бесплатной, 22,5% из них – готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. 21% не определились.
Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и больше лет).
Украинцы, которые не намерены делать прививки, объясняют это тем, что вакцины, которые применяются в Украине, по их мнению, недостаточно эффективны или безопасны. В то же время 45% тех, кто не намерен вакцинироваться, заявили, что "какой-нибудь другой" вакциной они готовы сделать прививку.
27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% – тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.
Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин наиболее распространено среди представителей 18-29 лет (54%).
Исследование проходило с 5 по 9 марта. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Предыстория:
- Согласно предварительным опросам, 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.
- Среди читателей "УП" 69,55% тех, кто принял участие в опросе, намерены делать прививки, 22,82% – нет. Еще почти 8% затруднились или отказались ответить на этот вопрос.