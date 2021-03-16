Садовий розглядає "закриття" Львова через COVID

Через стрімке зростання нових інфікованих коронавірусом, а за минулу добу у Львові їх виявили понад 616 – найбільше за час пандемії, мерія готова до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий після засідання міської ТЕБ і НС, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Садового: "У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися".

Деталі: У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19, Львів робить кроки, аби уникнути жорсткого локдауну та переходу в червону зону. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, заборонили проведення спортивних змагань у приміщеннях та масові бенкети.

Зі свого боку голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до Садового, зазначивши, що в ситуації, яка склалася, винна саме міська влада, адже ще 5 березня облдержадміністрація рекомендувала перевести всі освітні заклади, крім дошкільних та спеціальних закладів освіти, на віддалене навчання.

Нагадаємо: На Львівщині за попередню добу провели 2 289 досліджень на коронавірус, із них 1 065 - позитивні. За увесь час COVID-19 підтвердили у 88 124 осіб. Померли 2 413 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 73 325 осіб.

У Львові планують розгорнути щонайменше 5 додаткових госпіталів через зростання кількості важких хворих на коронавірус у місті.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що якщо 50-70% усіх областей опиняться в "червоній" зоні, уся країна піде на жорсткий карантин.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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