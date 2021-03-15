Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов назвав умову для нового локдауну

Понеділок, 15 березня 2021, 22:51
Степанов назвав умову для нового локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що якщо 50-70% усіх областей опиняться в "червоній" зоні, уся країна піде на жорсткий карантин.

Джерело: Степанов у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Я думаю, що ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо буде понад 50-70% областей в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни".

Деталі: Він зазначив, що серед областей, які можуть потрапити до червоного рівня епіднебезпеки – Вінницька, Львівська та Київ.

Нагадаємо: Україна займає 9 місце у світі за кількістю нових заражень COVID.

Станом на 15 березня в країні зафіксували майже 1,5 млн заражень від початку пандемії.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Степанов
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Ляшко скасував наказ Степанова про скандальну Наглядову раду для "Медзакупівель"
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: