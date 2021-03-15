Степанов назвав умову для нового локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що якщо 50-70% усіх областей опиняться в "червоній" зоні, уся країна піде на жорсткий карантин.

Джерело: Степанов у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Я думаю, що ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо буде понад 50-70% областей в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни".

Деталі: Він зазначив, що серед областей, які можуть потрапити до червоного рівня епіднебезпеки – Вінницька, Львівська та Київ.

Нагадаємо: Україна займає 9 місце у світі за кількістю нових заражень COVID.

Станом на 15 березня в країні зафіксували майже 1,5 млн заражень від початку пандемії.