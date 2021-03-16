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Садовый рассматривает "закрытие" Львова из-за COVID

Вторник, 16 марта 2021, 17:47
Садовый рассматривает закрытие Львова из-за COVID

Из-за стремительного роста новых инфицированных коронавирусом, а за прошедшие сутки во Львове их обнаружили более 616 - рекорд за время пандемии, мэрия готова к жестким ограничениям и к скорейшему развертыванию дополнительных COVID-кроватей.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый после заседания городской ТЭБ и ЧС, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Садового: "В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город.  И кафе, и рестораны - все, если динамика не будет замедляться".

Детали: В связи со стремительным ростом количества больных COVID-19 Львов предпринимает шаги, чтобы избежать жесткого локдауна и перехода в красную зону. В частности, учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты.

Со своей стороны, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий обратился к Садовому, отметив, что в сложившейся ситуации виновата именно власть, ведь еще 5 марта облгосадминистрация рекомендовала перевести все образовательные учреждения, кроме дошкольных и специальных учебных заведений, на отдаленное обучения.

Напомним: На Львовщине за предыдущие сутки провели 2289 исследований на коронавирус, из них 1065 - положительные.  За все время COVID-19 подтвердили в 88124 человек.  Умерли 2413 человек.  Выздоровели от коронавирусной инфекции - 73 325 человек.

Во Львове планируют развернуть не менее 5 дополнительных госпиталей из-за роста количества тяжелых больных на коронавирус в городе.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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Темы: СадовыйЛьвовкоронавирускарантин
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