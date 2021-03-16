Кілька українських релігійних лідерів публічно вакцинувалися Covishield

У вівторок кількох українських релігійних лідерів щепили проти COVID-19 залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield).

Джерело: Повідомлення Міністерства охорони здоров’я України

Деталі: В київському Мистецькому арсеналі зокрема вакцинувалися глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) та Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик) (Православна Церква України).

Обидва вони під час брифінгу вказали, що церква не заперечує і не забороняє вакцинацію.

Також вакцинувався головний рабин міста Києва Йонатан Маркович.

Передісторія: 12 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів, нардепів.

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