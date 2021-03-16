Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Несколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Вторник, 16 марта 2021, 18:56

Во вторник нескольких украинских религиозных лидеров привили от COVID-19 остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield).

Источник: Сообщение Министерства здравоохранения Украины

Детали: В киевском Арсенале искусств, в частности, вакцинировались глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (Живчик) (Православная Церковь Украина).

Оба они во время брифинга указали, что церковь не отрицает и не запрещает вакцинацию.

Также вакцинировался главный раввин Киева Маркович.

Читайте также: Противоречит ли вакцинация Божьим заповедям? Главы церквей Украины разъясняют свое отношение к прививке от COVID-19

Предыстория: 12 марта Министерство здравоохранения сообщило, что внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.

Темы: религиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Несколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Садовый рассматривает "закрытие" Львова через COVID

Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций

фотоНа Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение

Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Дело Харьковских соглашений: СБУ обыскала Верховную Раду, СНБО и Кабинет министров

Все новости...
религия
Padre OnLine. Священник ПЦУ – о TikTok, хорошем интернете, covid-диссидентах и прекрасном страхе смерти
Врач Юрий Андрашко – о бессмертии, рецепте счастья и тайнах нашей кожи
Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи
Последние новости
19:53
Стартовало строительство первой очереди нового аэродрома в Днепре – Криклий
19:36
Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи
19:20
Оккупанты продолжают обстрелы: 7 нарушений "тишины"
18:57
В УЗ прокомментировали информацию о возможности отстранения Жмака
18:56
Несколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield
18:47
Садовый рассматривает "закрытие" Львова через COVID
18:35
Регулятор ЕС: нет признаков, что вакцина AstraZeneca приводит к образованию тромбов
18:29
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более 14 млрд
18:28
Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций
18:26
Гендиректор "Укроборонпрома" изолировался в Японии из-за коронавирус
Все новости...