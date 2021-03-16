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Несколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Вторник, 16 марта 2021, 17:56
Несколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Во вторник нескольких украинских религиозных лидеров привили от COVID-19 остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield).

Источник: Сообщение Министерства здравоохранения Украины

Детали: В киевском Арсенале искусств, в частности, вакцинировались глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (Живчик) (Православная Церковь Украина).

Оба они во время брифинга указали, что церковь не отрицает и не запрещает вакцинацию.

Также вакцинировался главный раввин Киева Йонатан Маркович.

 

Предыстория: 12 марта Министерство здравоохранения сообщило, что внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.

Читайте также: Противоречит ли вакцинация Божьим заповедям? Главы церквей Украины разъясняют свое отношение к прививке от COVID-19

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Темы: вакцинациярелигияздоровье
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