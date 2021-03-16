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Ліга Чемпіонів: "Реал" та "Манчестер Сіті" без проблем проходять до 1/4 фіналу

Вівторок, 16 березня 2021, 22:55
Ліга Чемпіонів: Реал та Манчестер Сіті без проблем проходять до 1/4 фіналу

Англійський "Манчестер Сіті" пробився до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, у матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 2:0 здолавши "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Поєдинок пройшов 16 березня в Англії.

Перша гра також завершилася перемогою "Сіті" 2:0.

На 13-й хвилині поєдинку рахунок в грі відкрив Кевін Де Брюйне. Через п`ять хвилин Ілкай Гюндоган забиває другий гол. У німецької команди також було пару моментів. Двічі на ударній позиції був Маркус Тюрам і обидва рази вдало грав Едерсон. Ще одного разу Тюрам пробив повз ворота ударом метрів з десяти.

У заключній 45-хвилинці по пару моментів було в кожної команд, але рахунок гри так і не змінився.

В іншому матчі дня мадридський "Реал" не відчув опору від італійської "Аталанти". Після перемоги в Італії з рахунком 1:0 королівський клуб виграв у матчі-відповіді. Рахунок поєдинку - 3:1.

У перші 30 хвилин "Аталанта" була більш активна в атаці, а іспанці чекали на свій шанс. На 34-й хвилині воротар "Аталанти" Марко Портьєлло помилився при вибиванні м`яча і Лука Модрич відразу пасує на Карима Бензема, котрий ударом в один дотик відкриває рахунок в грі - 1:0.

На старті другого тайму іспанці подвоїли рахунок. Рефері призначив пенальті за фол на Вінісіусі. З 11-ти метрів Серхіо Рамос був влучним - 2:0. Через кілька хвилин Вінісіус мав нагоду, збільшити рахунок, але пробив повз ворота ударом з метрів шести.

Мав два моменти пробити ворота "Реала" і Дуван Запата, але  не зумів переграти Тібо Куртуа. На 83-й хвилині Луїс Муріель ударом зі штрафного один гол відквитав - 2:1. Втім за дві хвилини Марко Асенсіо робить рахунок 3:1. Українець Руслан Малиновський провів весь матч в основному складі "Аталанти".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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