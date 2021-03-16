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Лига Чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" без проблем проходят в 1/4 финала

Вторник, 16 марта 2021, 22:55
Лига Чемпионов: Реал и Манчестер Сити без проблем проходят в 1/4 финала

Английский "Манчестер Сити" пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, в матче 1/8 финала со счетом 2:0 одолев "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Поединок прошел 16 марта в Англии.

Первая игра также завершилась победой "Сити" 2: 0.

На 13-й минуте поединка счет в игре открыл Кевин Де Брюйне. Через пять минут Гюндоган забивает второй гол. У немецкой команды также было пару моментов. Дважды на ударной позиции был Маркус Тюрам и оба раза удачно играл Эдерсон. Еще однажды Тюрам пробил мимо ворот ударом метров с десяти.

В заключительной 45-минутке по пару моментов было у каждого команд, но счет игры так и не изменился.

В другом матче дня мадридский "Реал" не почувствовал сопротивления от итальянской "Аталанты". После победы в Италии со счетом 1:0 королевский клуб выиграл в ответном матче. Счет поединка - 3: 1.

В первые 30 минут "Аталанта" была более активна в атаке, а испанцы ждали своего шанса. На 34-й минуте вратарь "Аталанты" Марко Портьелло ошибся при выбивании мяча и Модрич сразу идет на Карима Бензема, который ударом в одно касание открывает счет в игре - 1:0.

На старте второго тайма испанцы удвоили счет. Рефери назначил пенальти за фол на Винисиусе. С 11-ти метров Серхио Рамос был точен - 2:0. Через несколько минут Винисиус имел возможность увеличить счет, но пробил мимо ворот ударом метров с шести.

Имел два момента пробить ворота "Реала" и Дуван Запата, но не сумел переиграть Куртуа. На 83-й минуте Луис Муриель ударом со штрафного один гол отыграл - 2:1. Впрочем через две минуты Марко Асенсио делает счет 3:1. Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в основном составе "Аталанты".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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