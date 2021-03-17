Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США накладуть санкції на Росію через втручання у вибори – CNN

Середа, 17 березня 2021, 00:02
США накладуть санкції на Росію через втручання у вибори – CNN

Наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.

Джерело: три представники Державного департаменту США у CNN

Деталі: Зазначається, що офіційні особи не розголошують жодних подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями, за винятком того, що вони будуть націлені на низку країн, зокрема Росію, Китай та Іран.

Передісторія:

  • Американська розвідка оприлюднила інформацію, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися.
  • Зокрема повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах. Повідомлялося, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори".
  • Крім того, російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Гантера через ЗМІ США та близьке оточення Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Росія
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: