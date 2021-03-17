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США накладуть санкції на Росію через втручання у вибори – CNN

Середа, 17 березня 2021, 01:02

Наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.

Джерело: три представники Державного департаменту США у CNN

Деталі: Зазначається, що офіційні особи не розголошують жодних подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями, за винятком того, що вони будуть націлені на низку країн, зокрема Росію, Китай та Іран.

Передісторія:

  • Американська розвідка оприлюднила інформацію, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися.
  • Зокрема повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах. Повідомлялося, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори".
  • Крім того, російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Гантера через ЗМІ США та близьке оточення Трампа.

Теми: РосіяСШАсанкції


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