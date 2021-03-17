США накладуть санкції на Росію через втручання у вибори – CNN

Наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.

Джерело: три представники Державного департаменту США у CNN

Деталі: Зазначається, що офіційні особи не розголошують жодних подробиць, пов'язаних з очікуваними санкціями, за винятком того, що вони будуть націлені на низку країн, зокрема Росію, Китай та Іран.

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