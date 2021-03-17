США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN

На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Источник: три представителя Государственного департамента США в CNN

Детали: Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран.

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