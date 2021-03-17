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США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN

Среда, 17 марта 2021, 00:02
США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN

На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Источник: три представителя Государственного департамента США в CNN

Детали: Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран.

Предыстория:

  • Американская разведка обнародовала информацию, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться.
  • В частности сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы".
  • Кроме того, российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантере через СМИ США и близкое окружение Трампа.

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Темы: РосcияСШАсанкции
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