Затриманий ФСБ Росії в окупованому Криму нібито "український агент" Владислав Єсипенко є фрілансером української служби "Радіо Свобода".

Джерело: президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай

Пряма мова Флая: "У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби "Радіо Свобода", викликає тривогу.

Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю".

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