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Затриманий в Криму "агент" виявився українським журналістом

Середа, 17 березня 2021, 02:08

Затриманий ФСБ Росії в окупованому Криму нібито "український агент" Владислав Єсипенко є фрілансером української служби "Радіо Свобода".

Джерело: президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай

Пряма мова Флая: "У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби "Радіо Свобода", викликає тривогу.

Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю".

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
  • В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання нібито "українського агента" пропагандистською акцією, якою створюється потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.

Теми: КримФСБ


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