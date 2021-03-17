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Задержанный в Крыму "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"

Среда, 17 марта 2021, 01:08
Задержанный в Крыму агент оказался фрилансером Радио Свобода

Задержанный ФСБ России в оккупированном Крыму якобы "украинский агент" Владислав Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".

Источник: президент "Радио Свобода" Джейми Флай

Прямая речь Флая: "В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радио Свобода", вызывает тревогу.

Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей".

Детали: Отмечается, что Есипенко имеет двойное российско-украинское гражданство.

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
  • В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Темы: КрымФСБ
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