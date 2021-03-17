Задержанный ФСБ России в оккупированном Крыму якобы "украинский агент" Владислав Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".

Источник: президент "Радио Свобода" Джейми Флай

Прямая речь Флая: "В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радио Свобода", вызывает тревогу.

Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей".

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