Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ знову "лідирує" за кількістю нових хворих і померлих від COVID

Середа, 17 березня 2021, 09:42
Київ знову лідирує за кількістю нових хворих і померлих від COVID
УП

За добу 16 березня у Києві підтвердили 1 121 новий випадок захворювання на коронавірус, 107 хворих госпіталізували, 25 пацієнтів померли, одужала 291 людина. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: Нових та летальних випадків COVID у Києві минулої доби було найбільше серед усіх регіонів України. 

Найбільше випадків захворювання виявили в таких столичних районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160).

Серед нових хворих: 632 жінки віком від 18 до 97 років, 406 чоловіків віком від 18 до 91 року, 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років, 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

 

За весь час пандемії у  столиці України загалом виявили коронавірус у 148 831 мешканця, з них 2 961 хворий помер, а 99 880 киян одужали.

Щеплень у Києві за минулу добу зробили 840, за даними МОЗ.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусКиївепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: