Київ знову "лідирує" за кількістю нових хворих і померлих від COVID

За добу 16 березня у Києві підтвердили 1 121 новий випадок захворювання на коронавірус, 107 хворих госпіталізували, 25 пацієнтів померли, одужала 291 людина.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Нових та летальних випадків COVID у Києві минулої доби було найбільше серед усіх регіонів України.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких столичних районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160).

Серед нових хворих: 632 жінки віком від 18 до 97 років, 406 чоловіків віком від 18 до 91 року, 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років, 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

За весь час пандемії у столиці України загалом виявили коронавірус у 148 831 мешканця, з них 2 961 хворий помер, а 99 880 киян одужали.

Щеплень у Києві за минулу добу зробили 840, за даними МОЗ.