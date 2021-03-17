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Киев снова "лидирует" по количеству новых больных и умерших от COVID

Среда, 17 марта 2021, 10:42
УП

За сутки 16 марта в Киеве подтвердили 1 121 новый случай заболевания коронавирусом, 107 больных госпитализировали, 25 пациентов умерли, выздоровел 291 человек.

Источник: городской глава иева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Новых и летальных случаев COVID в Киеве за прошедшие сутки было больше, чем в других регионах Украины.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких столичных районах: Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160).

Среди новых больных: 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет, 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

 

За все время пандемии в столице Украины в целом обнаружили коронавирус у 148 831 жителя, из них 2 961 больной умер, а 99 880 киевлян выздоровели.

Прививок в Киеве за минувшие сутки сделали 840, по данным Минздрава.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019Александр Корниенко Киевэпидемия


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