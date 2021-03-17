Киев снова "лидирует" по количеству новых больных и умерших от COVID
За сутки 16 марта в Киеве подтвердили 1 121 новый случай заболевания коронавирусом, 107 больных госпитализировали, 25 пациентов умерли, выздоровел 291 человек.
Источник: городской глава иева Виталий Кличко в Telegram
Детали: Новых и летальных случаев COVID в Киеве за прошедшие сутки было больше, чем в других регионах Украины.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких столичных районах: Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160).
Среди новых больных: 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет, 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет
За все время пандемии в столице Украины в целом обнаружили коронавирус у 148 831 жителя, из них 2 961 больной умер, а 99 880 киевлян выздоровели.
Прививок в Киеве за минувшие сутки сделали 840, по данным Минздрава.