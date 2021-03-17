Різке погіршення: під 5 тисяч госпіталізованих і 289 померлих від COVID в Україні

За добу 16 березня в Україні зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 887 хворих, померли 289 пацієнтів, одужали 5 467 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Серед нових хворих – 609 дітей та 388 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 121 144, зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 особи, з них одужали 1 237 676 осіб, померли 28 986 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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