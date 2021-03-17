Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Різке погіршення: під 5 тисяч госпіталізованих і 289 померлих від COVID в Україні

Середа, 17 березня 2021, 08:28

За добу 16 березня в Україні зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 887 хворих, померли 289 пацієнтів, одужали 5 467 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Серед нових хворих – 609 дітей та 388 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 121 144, зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

 

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 особи, з них одужали 1 237 676 осіб, померли 28 986 хворих. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Різке погіршення: під 5 тисяч госпіталізованих і 289 померлих від COVID в Україні

Головні новини вівторка і ночі: речник ТКГ послав на три букви, розвідка США про Путіна

В трьох салонах США сталася стрілянина, щонайменше семеро людей загинули

Затриманий в Криму "агент" виявився фрілансером "Радіо Свобода"

США накладуть санкції на Росію через втручання у вибори – CNN

Ліга Чемпіонів: "Реал" та "Манчестер Сіті" без проблем проходять до 1/4 фіналу

Усі новини...
коронавірус
Україна увійшла до десятки країн, де найбільше нових хворих на COVID-19
У Британії виявили новий штам COVID-19 — філіппінський
"Викликає занепокоєння": смертність весняної хвилі COVID-19 перевищила осінню - НАН
Останні новини
09:30
Інтервал між двома щепленнями CoviShield збільшили до 90 днів
09:13
Німеччина несе особливу відповідальність за звільнення Криму – посол України
09:09
Шмигаль анонсував "екозміни" в економіці України у найближчі 10 років
08:58
Бойовики посилили обстріли на тлі зустрічі ТКГ, їхні провокації зупиняли "тишею" 
08:28
Різке погіршення: під 5 тисяч госпіталізованих і 289 померлих від COVID в Україні
08:00
Головні новини вівторка і ночі: речник ТКГ послав на три букви, розвідка США про Путіна
07:38
З 17 березня почнуть діяти нові штрафи за порушення ПДР
06:27
Майже 300 людей у Білорусі визнали політв’язнями
05:05
Україна увійшла до десятки країн, де найбільше нових хворих на COVID-19
04:01
В трьох салонах США сталася стрілянина, щонайменше семеро людей загинули
Усі новини...