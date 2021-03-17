Різке погіршення: під 5 тисяч госпіталізованих і 289 померлих від COVID в Україні

За добу 16 березня в Україні зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 887 хворих, померли 289 пацієнтів, одужали 5 467 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Це найбільше летальних випадків від ускладнень коронавірусу і чи не найбільше число госпіталізацій за весь час пандемії.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Летальних випадків внаслідок коронавірусу найбільше було зареєстровано в вівторок у Києві (25), в Івано-Франківській області (23), у Дніпропетровській (20), Донецькій (19), Харківській і Львівській (по 17), Київській та Одеській (по 16), Чернівецькій і Закарпатській (по 15) областях.

Серед нових хворих – 609 дітей та 388 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 121 144, зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 особи, з них одужали 1 237 676 осіб, померли 28 986 хворих.

Станом на кінець доби 16 березня в Україні коронавірусну хворобу мав 222 361 житель України.

Нагадаємо: За добу 15 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 642 особам, госпіталізували 2 005 осіб, померли 264 особи, одужали 6 202 особи.

Україна опинилася на 9 місці у світі за кількістю випадків коронавірусу, виявлених 15 березня (9 642), зайнявши рядок між Чехією (10 511) та Росією (9 393).

У неділю 14 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 792 особам, госпіталізували 2 497 осіб, померли 130 хворих, одужала 3 491 особа.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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