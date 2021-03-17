У Львові вводять жорсткий карантин
Посилений карантин вводять у Львові з 19 до 28 березня.
Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook
Пряма мова: "Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня".
Деталі: У зв’язку з цим:
- молодша школа піде на канікули, а старші класи навчатимуться дистанційно;
- припинять роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
- заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та доставку;
- у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
- господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;
- усі масові заходи перенесуть;
- салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.
За словами Садового, таке рішення прийняли, щоб не допустити колапсу медичної системи міста, оскільки динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується, і обірвати ланцюжок захворювання.
Він закликав усіх львів’ян за можливості залишатись вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.
Що було раніше: В Україні 16 регіонів і столиця опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області – "жовті", стільки ж "червоних". Львівська область у "помаранчевій" зоні.
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