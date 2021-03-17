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У Львові вводять жорсткий карантин

Середа, 17 березня 2021, 12:09
У Львові вводять жорсткий карантин
Фото city-adm.lviv.ua

Посилений карантин вводять у Львові з 19 до 28 березня.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня".

Деталі: У зв’язку з цим:

  • молодша школа піде на канікули, а старші класи навчатимуться дистанційно;
  • припинять роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
  • заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та доставку;
  • у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
  • господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;
  • усі масові заходи перенесуть;
  • салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

За словами Садового, таке рішення прийняли, щоб не допустити колапсу медичної системи міста, оскільки динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується, і обірвати ланцюжок захворювання.

Він закликав усіх львів’ян за можливості залишатись вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

Що було раніше: В Україні 16 регіонів і столиця опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області – "жовті", стільки ж "червоних". Львівська область у "помаранчевій" зоні. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Українська правда

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Теми: Львівкоронавірускарантин
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