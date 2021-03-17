У Львові вводять жорсткий карантин

Посилений карантин вводять у Львові з 19 до 28 березня.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня".

Деталі: У зв’язку з цим:

молодша школа піде на канікули, а старші класи навчатимуться дистанційно;

припинять роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та доставку;

у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;

усі масові заходи перенесуть;

салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

За словами Садового, таке рішення прийняли, щоб не допустити колапсу медичної системи міста, оскільки динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується, і обірвати ланцюжок захворювання.

Він закликав усіх львів’ян за можливості залишатись вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

Що було раніше: В Україні 16 регіонів і столиця опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області – "жовті", стільки ж "червоних". Львівська область у "помаранчевій" зоні.

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