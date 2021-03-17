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Во Львове вводят жесткий карантин

Среда, 17 марта 2021, 12:09
Во Львове вводят жесткий карантин
Фото city-adm.lviv.ua

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта".

Детали: В связи с этим:

  • младшая школа уйдет на каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно;
  • прекратят работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
  • заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку;
  • в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
  • хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;
  • все массовые мероприятия перенесут;
  • салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

По словам Садового, такое решение приняли, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города, поскольку динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается, и оборвать цепочку заболевания.

Он призвал всех львовян за возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.

Что было раньше: В Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области – "желтые", столько же "красных". Львовская область в "оранжевой" зоне.

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Украинская правда
Темы: Львовкоронавирускарантин
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